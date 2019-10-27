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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Галатасарай
Бешикташ - Галатасарай: обзор матча 27 октября 2019
Бешикташ
27.10.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Галатасарай
Желтая карточка
Н. Уйсал
89'
Желтая карточка
Д. Эркин
77'
62'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
59'
Желтая карточка
Маркао
54'
Желтая карточка
Р. Бабел
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
3-2-3-1
1
Кариус
3
Роко
21
Вида
5
Ребошу
88
Эркин
77
Генюл
13
Хатчинсон
6
Эль-Ненни
17
Ленс
5
Диаби
4-2-2-2
16
Муслера
25
Мариано
27
Люиндама
23
Маркао
5
Нагатомо
8
Фегули
99
Лемина
15
Н'Зонзи
20
Бельханда
8
Бабел
7
Андоне
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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