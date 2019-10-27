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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 27 октября 2019
Гранада
27.10.2019, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
61'
А. Вадильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
79'
Желтая карточка
Хоакин
Желтая карточка
Р. Сольдадо
75'
ГОЛ! 1:0!
А. Вадильо
Пас отдал
К. Фернандес Луна
61'
45'
Желтая карточка
З. Феддаль
29'
Желтая карточка
Н. Фекир
Желтая карточка
Я. Эррера
24'
12'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
Д. Мачис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Бетис
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
16
Диас
25
Гоналон
12
Азиз
21
Эррера
14
Вадильо
11
Мачис
14
Фернандес Луна
4-1-1-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
3
Феддаль
23
Педраса
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
37
Тельо
80
Морон
Остались в запасе
Гранада
Бетис
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Гранада - Бетис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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