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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Амьен
Сент-Этьен - Амьен: обзор матча 27 октября 2019
Сент-Этьен
27.10.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 2
Завершен
Амьен
45'
В. Хазри
80'
Б. Дибасси (АГ)
68'
С. Мендоса
76'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Амьен
90'
Желтая карточка
А. Калабрези
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Б. Дибасси
80'
79'
Желтая карточка
Г. Какута
Желтая карточка
Я. М'Вила
78'
76'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Аколо
Желтая карточка
У. Фофана
71'
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Мендоса
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
Д. Буанга
45'
24'
Желтая карточка
О. Шеджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Шарель Аби
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Руффье
3
Фофана
2
Салиба
24
Перрен
14
Паленсия
6
М'Вила
28
Юссуф
99
Буанга
10
Будебуз
7
Аби
10
Хазри
4-1-1-1-3
1
Гютне
18
Дибасси
33
Калабрези
27
Шеджу
5
Алеесами
29
Бли
8
Гнаоре
5
Какута
7
Мендоса
34
Диабате
9
Гирасси
Остались в запасе
Сент-Этьен
Амьен
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
70
Арно Норден
ЛВ
40
Жесси Мулен
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Сент-Этьен - Амьен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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