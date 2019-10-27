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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 27 октября 2019
Аталанта
27.10.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
7 : 1
Завершен
Удинезе
21'
Й. Иличич
35'
Л. Муриэль (П)
43'
Й. Иличич
48'
Л. Муриэль
52'
М. Пашалич
75'
Л. Муриэль (П)
12'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
Желтая карточка
Х. Хатебур
88'
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Л. Муриэль
75'
74'
Желтая карточка
Самир
ГОЛ! 5:1!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Гомес
52'
ГОЛ! 4:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Гомес
48'
ГОЛ! 3:1!
Й. Иличич
43'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Муриэль
35'
32'
Вторая желтая
Н. Опоку
Желтая карточка
Б. Джимсити
26'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
М. де Рон
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
7'
Желтая карточка
Н. Опоку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
21
Кастань
33
Хатебур
24
Кьер
2
Толой
15
де Рон
6
Джимсити
8
Пашалич
72
Иличич
10
Муриэль
10
Гомес
4-4-2
1
Муссо
50
Бекао
33
Самир
3
Опоку
5
Троост-Эконг
18
Яяло
8
Мандрагора
7
Де Пауль
12
Сема
77
Окака-Чука
15
Ласанья
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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