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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уиган Атлетик
Бристоль Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 27 октября 2019
Бристоль Сити
27.10.2019, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
39'
А. Вайманн
86'
П. Перейра
44'
Ш. Данкли
53'
Ш. Данкли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:2!
П. Перейра
Пас отдал
Н. Элиассон
86'
67'
Желтая карточка
С. Морси
Желтая карточка
Н. Бэйкер
63'
53'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Данкли
Пас отдал
Э. Уилльямс
44'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Данкли
Пас отдал
К. Мур
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Т. Роуи
39'
4'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-3-1-2
25
Бентли
5
Уилльямс
15
Мур
17
Бэйкер
10
Роуи
47
О'Доуда
8
Браунхилл
13
Перейра
45
Палмер
18
Вайманн
3-2-1-1
1
Маршалл
33
Робинсон
22
Данкли
4
Кипр
4
МакЛед
8
Морси
19
Мэсси
19
Мур
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
24
Майкл Якобс
ЛВ
14
Натан Бирн
ПЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
24
Майкл Якобс
ЛВ
14
Натан Бирн
ПЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Джэйми Джонс
ВР
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Бристоль Сити - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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