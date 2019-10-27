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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Касымпаша
Гезтепе - Касымпаша: обзор матча 27 октября 2019
Гезтепе
27.10.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 4
Завершен
Касымпаша
45+3'
К. Хафез (АГ)
51'
Р. Куарежма (П)
76'
М. Пектемек
90+2'
Ю. Эрдоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Касымпаша
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ю. Эрдоган
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Пектемек
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Куарежма
Желтая карточка
Бету
49'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Хафез
45'
+3
24'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Гезтепе
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Касымпаша
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
2-4-1
34
Бету
89
Гассама
4
Тити
8
Моссоро
8
Айдогду
71
Бийого Поко
7
Гюрлер
35
Джером
3-2-3
99
Озтюрк
89
Сары
15
Хафез
13
Бен Юссеф
35
Кара
90
Попов
7
Куарежма
9
Пектемек
55
Койта
Остались в запасе
Гезтепе
Касымпаша
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Гезтепе - Касымпаша
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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