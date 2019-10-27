Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Зенит
Крылья Советов - Зенит: обзор матча 27 октября 2019
Крылья Советов
27.10.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
28'
Ю. Жирков
90+3'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Азмун
88'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Ю. Жирков
Замена
А. Терехов
️️️️
М. Канунников
87'
Желтая карточка
Д. Комбаров
85'
78'
Замена
Р. Мак
️️️️
С. Дриусси
Замена
Д. Радонич
️️️️
А. Зиньковский
77'
Желтая карточка
С. Мияилович
67'
64'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Д. Кабутов
️️️️
П. Антон
60'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Жирков
24'
Желтая карточка
В. Караваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
5
Пол Антон
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
9
Деян Радонич
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
23
Комбаров
51
Карпов
23
Чернов
2
Полуяхтов
8
Гацкан
5
Антон
22
Мияилович
77
Зиньковский
99
Канунников
7
Соболев
4-1-3-1-1
41
Кержаков
15
Караваев
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
21
Оздоев
18
Жирков
9
Дриусси
20
Азмун
5
Антон
70
Кабутов
70
Кабутов
5
Антон
77
Зиньковский
9
Радонич
9
Радонич
77
Зиньковский
99
Канунников
11
Терехов
11
Терехов
99
Канунников
18
Жирков
11
Сутормин
11
Сутормин
18
Жирков
9
Дриусси
21
Мак
21
Мак
9
Дриусси
14
Кузяев
22
Дзюба
22
Дзюба
14
Кузяев
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Крылья Советов - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Крылья Советов
Зенит
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
5
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
5
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
15:01
5
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
Вчера, 10:34
5
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
Вчера, 00:14
8
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
5
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
20 ноября
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
20 ноября
1
Аршавин сделал заявление о чемпионской гонке в РПЛ
23:32
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
21:37
1
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
5
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
5
Евсеев объяснил нежелание Глушенкова играть за сборную России
15:01
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+