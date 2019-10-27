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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 27 октября 2019
Ливерпуль
27.10.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
52'
Д. Хендерсон
75'
М. Салах (П)
1'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Милнер
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Салах
75'
72'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендерсон
52'
Желтая карточка
Д. Ловрен
50'
37'
Желтая карточка
Д. Роуз
36'
Желтая карточка
М. Сиссоко
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-3-1
13
Газзанига
92
Орье
23
Алдервейрелд
6
Санчес
3
Роуз
17
Сиссоко
4
Уинкс
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
20
Джовани Ло Чельсо
АП
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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