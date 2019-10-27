Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 27 октября 2019
Боруссия М
27.10.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Айнтрахт
28'
М. Тюрам
45+2'
О. Вендт
75'
Н. Эльведи
85'
Д. Закария
59'
Д. Да Коста
79'
М. Хинтереггер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
ГОЛ! 4:2!
Д. Закария
Пас отдал
Л. Штиндль
85'
79'
ГОЛ! 3:2!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Камада
ГОЛ! 3:1!
Н. Эльведи
Пас отдал
Л. Бенеш
75'
74'
Желтая карточка
Д. Абрахам
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Коста
Пас отдал
Д. Камада
ГОЛ! 2:0!
О. Вендт
Пас отдал
М. Тюрам
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Нойхаус
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Б. Эмболо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
24
Янчке
22
Ляйнер
6
Закария
8
Бенеш
10
Нойхаус
7
Херрманн
7
Эмболо
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Реннов
21
Да Коста
19
Абрахам
13
Хинтереггер
20
Хасебе
6
Фернандес
17
Роде
97
Соу
18
Камада
18
Костич
9
Пасьенса
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
7
Йонас Хофманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Марко Розе
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
13
Ларс Штиндль
АП
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Айнтрахт
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+