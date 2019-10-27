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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 27 октября 2019
ПСЖ
27.10.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 0
Завершен
Марсель
10'
М. Икарди
26'
М. Икарди
32'
К. Мбаппе
44'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
82'
Замена
М. Сансон
️️️️
В. Жермен
80'
Замена
М. Аке
️️️️
Д. Бенедетто
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Эррера
79'
Замена
Э. Кавани
️️️️
К. Мбаппе
71'
62'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Замена
Л. Паредес
️️️️
К. Дагба
61'
Желтая карточка
Х. Бернат
59'
46'
Замена
Ж. Амави
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
44'
Желтая карточка
К. Дагба
39'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
32'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
М. Верратти
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
3-2-2-1-2
1
Навас
5
Маркиньос
3
Силва
3
Кимпембе
24
Бернат
2
Дагба
21
Эррера
6
Верратти
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
3-1-3-1-2
30
Манданда
70
Сарр
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
20
Лопес
21
Ронжье
8
Строотман
10
Пайет
98
Жермен
9
Бенедетто
2
Дагба
5
Паредес
5
Паредес
2
Дагба
21
Эррера
7
Сарабия
7
Сарабия
21
Эррера
10
Мбаппе
10
Кавани
10
Кавани
10
Мбаппе
9
Бенедетто
11
Аке
11
Аке
9
Бенедетто
20
Лопес
23
Амави
23
Амави
20
Лопес
98
Жермен
8
Сансон
8
Сансон
98
Жермен
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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