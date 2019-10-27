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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал Сосьедад
Сельта - Реал Сосьедад: обзор матча 27 октября 2019
Сельта
27.10.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
82'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал Сосьедад
90'
+5
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
Желтая карточка
Х. Саэнс
90'
+3
87'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
87'
Замена
Л. Сангалли
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Г. Фернандес
️️️️
С. Лоботка
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
М. Эдегор
Желтая карточка
Я. Аспас
77'
75'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
71'
Желтая карточка
И. Субельдия
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Д. Суарес
69'
Вторая желтая
П. Шейх
66'
Желтая карточка
П. Шейх
60'
Замена
Х. Саэнс
️️️️
Н. Араужо
60'
Желтая карточка
У. Мальо
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
24
Шейх
68
Лоботка
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
77
Мина
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
3
Льоренте
24
Ле Норман
2
Сальдуа
18
Монреаль
23
Мерино
10
Порту
8
Эдегор
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
14
Араужо
23
Саэнс
23
Саэнс
14
Араужо
4
Суарес
8
Бельтран
8
Бельтран
4
Суарес
68
Лоботка
21
Фернандес
21
Фернандес
68
Лоботка
10
Оярсабаль
23
Сангалли
23
Сангалли
10
Оярсабаль
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Сельта
Реал Сосьедад
1
Серхио Альварес
ВР
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Сельта - Реал Сосьедад
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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