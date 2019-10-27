Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Оренбург
Краснодар - Оренбург: обзор матча 27 октября 2019
Краснодар
27.10.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
43'
М. Фернандеш
32'
Д. Деспотович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Оренбург
90'
+1
Замена
В. Афонин
️️️️
Р. Алвеш
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
М. Фернандеш
82'
Красная карточка
М. Берг
80'
Замена
Р. Камболов
️️️️
К. Ольссон
71'
69'
Замена
Ф. Черных
️️️️
Ф. Рогич
Замена
М. Берг
️️️️
Д. Уткин
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандеш
Пас отдал
М. Сулейманов
43'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Деспотович
19'
Желтая карточка
Д. Деспотович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЛФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПАЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Филип Рогич
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Вадим Афонин
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-3-3
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
5
Фьолусон
98
Петров
52
Вилена
8
Ольссон
47
Уткин
99
Фернандеш
39
Ари
93
Сулейманов
4-2-2-1-1
1
Климович
31
Зотов
29
Шахов
26
Радакович
32
Терехов
12
Малых
8
Аюпов
6
Рогич
33
Мишкич
16
Алвеш
21
Деспотович
99
Фернандеш
89
Стоцкий
89
Стоцкий
99
Фернандеш
8
Ольссон
88
Камболов
88
Камболов
8
Ольссон
47
Уткин
33
Берг
33
Берг
47
Уткин
16
Алвеш
8
Афонин
8
Афонин
16
Алвеш
6
Рогич
11
Черных
11
Черных
6
Рогич
Остались в запасе
Краснодар
Оренбург
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
57
Артем Галаджан
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Краснодар - Оренбург
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
Оренбург
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
«Очень ждем зимнего окна»: Мусаев просит усиления для «Краснодара»
18:55
1
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
7
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
33
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
«Очень ждем зимнего окна»: Мусаев просит усиления для «Краснодара»
18:55
1
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
7
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
33
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
Вчера, 16:34
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
Вчера, 15:45
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 15:00
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
Вчера, 14:59
10
«Оренбург» – «Балтика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 11:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+