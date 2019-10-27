Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 27 октября 2019
Ренн
27.10.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
Тулуза
3'
М. Ньянг
6'
А. Эну
41'
М. Доссеви
84'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тулуза
84'
ГОЛ! 2:2!
М. Градель
79'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
Желтая карточка
Б. Бурижо
65'
41'
ГОЛ! 2:1!
М. Доссеви
Пас отдал
И. Силла
36'
Желтая карточка
С. Морейра
ГОЛ! 2:0!
А. Эну
Пас отдал
Й. Наньон
6'
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Ф. Мауасса
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ренн
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Джордан
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-1-3
16
Менди
27
Мауасса
23
Наньон
3
Да Силва
14
Траоре
27
Бурижо
20
дель Кастильо
11
Рафинья
23
Эну
99
Ньянг
4-1-3-2
30
Рейне
98
Амьен-Аду
31
Морейра
77
Изима-Мирен
4
Силла
6
Сангаре
21
Ванкер
10
Градель
14
Доссеви
9
Кулурис
9
Саного
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
99
Рафик Гитан
АП
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
21
Жереми Морель
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ренн - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Тулуза
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+