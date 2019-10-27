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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 27 октября 2019
Болонья
27.10.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
48'
Р. Паласио
78'
М. Бани
64'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
87'
Желтая карточка
О. Колли
Желтая карточка
Й. Схаутен
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Бани
Пас отдал
И. Мбайе
78'
77'
Желтая карточка
Н. Мурру
73'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Замена
Й. Схаутен
️️️️
А. Поли
72'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Б. Джемаили
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Р. Виейра
62'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Я. Янкто
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Р. Сориано
48'
46'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
А. Бертолаччи
46'
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Лери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-1-2
1
Скорупски
13
Бани
5
Данило
15
Мбайе
7
Крейчи
21
Джемаили
21
Сориано
15
Поли
11
Сансоне
70
Сков Ольсен
8
Паласио
4-3-1-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
24
Мурильо
25
Колли
29
Мурру
14
Виейра
91
Бертолаччи
21
Янкто
7
Лери
27
Квальярелла
11
Габбиадини
15
Поли
22
Схаутен
22
Схаутен
15
Поли
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
21
Джемаили
9
Сантандер
9
Сантандер
21
Джемаили
91
Бертолаччи
23
Депаоли
23
Депаоли
91
Бертолаччи
7
Лери
8
Экдаль
8
Экдаль
7
Лери
21
Янкто
10
Капрари
10
Капрари
21
Янкто
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Болонья - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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