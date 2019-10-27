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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гронинген
Херенвен - Гронинген: обзор матча 27 октября 2019
Херенвен
27.10.2019, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 11 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
73'
Ч. Беншоп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Гронинген
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Беншоп
Начало матча
Статистика матча Херенвен - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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Херенвен
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