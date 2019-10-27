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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Кардифф
Суонси - Кардифф: обзор матча 27 октября 2019
Суонси
27.10.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Кардифф
85'
Желтая карточка
Д. Роллс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-1-3-1
28
Вудман
21
Бидуэлл
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
15
Раутледж
43
Целина
24
Айю
12
Дайер
4-3-1
13
Этеридж
23
Моррисон
44
Флинт
12
Беннетт
21
Пелтье
32
Роллс
7
Пак
11
Мендес-Лэйнг
25
Уорд
Остались в запасе
Суонси
Кардифф
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Суонси - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
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