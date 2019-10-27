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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 27 октября 2019
Цюрих
27.10.2019, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Базель
33'
М. Шенбехлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Базель
Желтая карточка
Б. Кололли
87'
67'
Желтая карточка
В. Штокер
35'
Желтая карточка
Т. Джака
ГОЛ! 1:0!
М. Шенбехлер
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Джордже Николич
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Базель
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
2-4
25
Брехнер
4
Омераджич
27
Рюгг
10
Кололли
10
Махи
27
Шенбехлер
19
Маркезано
2-3-1-1
1
Николич
30
Видмер
31
Бергстрем
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
9
Пулулу
9
Адеми
Остались в запасе
Цюрих
Базель
1
Андрис Ванинс
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
22
Денис Попович
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Остались в запасе
15
Блас Риверос
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Цюрих - Базель
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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