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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 27 октября 2019
ЦСКА
27.10.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
85'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
88'
Желтая карточка
С. Игбун
85'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Жи
Пас отдал
Р. Нойштедтер
Замена
З. Шарлия
️️️️
В. Карпов
82'
80'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
С. Шиманьски
Замена
К. Кучаев
️️️️
К. Бистрович
76'
68'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
К. Панченко
65'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Ш. Каборе
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
И. Ахметов
59'
58'
Желтая карточка
Ш. Каборе
29'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Пенальти не реализован!
Н. Влашич
22'
Желтая карточка
Я. Бийол
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
15
Бийол
32
Магнуссон
6
Фернандес
8
Бистрович
97
Ахметов
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
4-2-1-1-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Рыков
18
Ордец
3
Плиев
77
Каборе
33
Нойштедтер
34
Рауш
17
Шиманьски
8
Панченко
44
Игбун
8
Бистрович
18
Кучаев
18
Кучаев
8
Бистрович
62
Карпов
31
Шарлия
31
Шарлия
62
Карпов
97
Ахметов
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
97
Ахметов
17
Шиманьски
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Шиманьски
77
Каборе
4
Юсупов
4
Юсупов
77
Каборе
8
Панченко
7
Хильемарк
7
Хильемарк
8
Панченко
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
20
Мигел Кардозу
ПВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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