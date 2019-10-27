Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 27 октября 2019
Олимпиакос
27.10.2019, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
9'
Р. Семеду
77'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - АЕК
Желтая карточка
Г. Масурас
87'
86'
Желтая карточка
Н. Оливейра
79'
Желтая карточка
Э. Лопеш
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
Пас отдал
Д. Поденсе
77'
48'
Желтая карточка
К. Галанопулос
ГОЛ! 1:0!
Р. Семеду
Пас отдал
Э. Судани
9'
Желтая карточка
Р. Семеду
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
8
Гильерме
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
АЕК
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-3-3
1
Са
21
Цимикас
34
Пападопулос
35
Семеду
3
Эльабделлауи
41
Бухалакис
2
Камара
8
Гильерме
2
Судани
11
Поденсе
19
Эль-Араби
4-2-2
16
Цинтотас
19
Чигринский
22
Враньеш
2
Бакакис
22
Лопеш
8
Симойш
6
Галанопулос
10
Ливайя
7
Оливейра
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
АЕК
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:58
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
10:12
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+