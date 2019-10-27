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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 27 октября 2019
Рома
27.10.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Милан
38'
Э. Джеко
58'
Н. Дзаньоло
55'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
90'
+5
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
А. Коларов
90'
+1
Желтая карточка
М. Четин
83'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Н. Дзаньоло
83'
Желтая карточка
М. Антонуччи
78'
Замена
М. Четин
️️️️
Л. Спинаццола
77'
74'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
72'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Л. Билья
64'
Желтая карточка
Л. Билья
63'
Замена
К. Пентек
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 2:1!
Н. Дзаньоло
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Эрнандес
Пас отдал
Д. Калабрия
Замена
М. Антонуччи
️️️️
Д. Перотти
53'
52'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
А. Конти
49'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
Д. Манчини
41'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
6
Смоллинг
17
Фасио
23
Манчини
37
Спинаццола
11
Коларов
10
Дзаньоло
17
Верету
15
Пасторе
10
Джеко
8
Перотти
4-3-3
1
Доннарумма
13
Конти
26
Романьоли
37
Мусаккио
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
11
Пакета
27
Леау
37
Спинаццола
45
Четин
45
Четин
37
Спинаццола
10
Дзаньоло
18
Сантон
18
Сантон
10
Дзаньоло
8
Перотти
16
Антонуччи
16
Антонуччи
8
Перотти
13
Конти
2
Калабрия
2
Калабрия
13
Конти
6
Билья
10
Беннасер
10
Беннасер
6
Билья
11
Пакета
9
Пентек
9
Пентек
11
Пакета
Остались в запасе
Рома
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Милан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Рома
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