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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Стандард
Брюгге - Стандард: обзор матча 27 октября 2019
Брюгге
27.10.2019, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Стандард
47'
Д. Окереке
5'
С. Бастьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Стандард
Желтая карточка
Э. Баланта
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Окереке
Пас отдал
Р. Вормер
47'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Бастьен
Пас отдал
М. Лестьенн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Стандард
23
Мергим Войвода
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
3-4-2-1
22
Миньоле
15
Дели
44
Мехеле
23
Соболь
25
Вормер
20
Ванакен
23
Ритс
22
Мата
10
Тау
15
Дьятта
29
Окереке
2-3-3
23
Войвода
13
Ванхесден
59
Цимирот
34
Лайфис
22
Бастьен
17
Лестьенн
58
Уларе
40
М'Поку
Остались в запасе
Брюгге
Стандард
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
17
Шарль Де Кетеларе
АП
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Брюгге - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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