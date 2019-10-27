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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 27 октября 2019
Абердин
27.10.2019, воскресенье, 15:15
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Селтик
10'
О. Эдуард
37'
Д. Форрест
45'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Селтик
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Д. Форрест
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Форрест
Пас отдал
М. Эльюнусси
Желтая карточка
Э. Консидайн
28'
10'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
3-2-1
1
Льюис
5
Девлин
2
Логан
4
Консидайн
26
Винер
26
Маккена
38
МакГинн
3-2-3-1
17
Форстер
20
Айер
6
Жульен
5
Болинголи
8
Браун
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
10
Эльюнусси
29
Эдуард
Остались в запасе
Абердин
Селтик
1
Томаш Черны
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Крейг Гордон
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
25
Стефен Глисон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Абердин - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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