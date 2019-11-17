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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Турция
Андорра - Турция: обзор матча 17 ноября 2019
Андорра
17.11.2019, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 10 тур
0 : 2
Завершен
Турция
17'
Э. Унал
21'
Э. Унал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Турция
Желтая карточка
М. Валес
77'
53'
Желтая карточка
К. Айхан
Желтая карточка
И. Лима
42'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Унал
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
О. Байрам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Турция
8
Омер Байрам
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
16
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
Турция
23
Синан Болат
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
3-2-2-2
1
Хосеп Гомес
5
Льовера
4
Ребес
2
Мартинес
6
Лима
15
Сан Николас
3
Валес
14
Алаез
7
Мартинес
10
Клементе
4-2-1-2
15
Кабак
3
Демирал
22
Айхан
8
Байрам
10
Чалханоглу
6
Туфан
11
Языджи
9
Унал
16
Кутуджу
Остались в запасе
Андорра
Турция
13
Ферран Поль
ВР
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
23
Синан Болат
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
18
Виктор Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Беркай Озкан
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Андорра - Турция
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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