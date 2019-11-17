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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Люксембург - Португалия
Люксембург - Португалия: обзор матча 17 ноября 2019
Люксембург
17.11.2019, воскресенье, 17:00
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 10 тур
0 : 2
Завершен
Португалия
39'
Б. Фернандеш
86'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люксембург - Португалия
86'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Жота
71'
Желтая карточка
Б. Силва
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Б. Силва
Желтая карточка
М. Шано
16'
Желтая карточка
М. Джон Девилье
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
20
Давид Тюрпель
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
16
Пицци
АП
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Брума
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Эдер
ЦФ
0
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-4-3
1
Морис
7
Скендерович
13
Карлсон
2
Шано
18
Янс
11
Тиль
16
Баррейро
7
Жерсон
21
Девилье
10
Родригес
20
Тюрпель
4-1-3-2
1
Патрисиу
15
Перейра
6
Фонте
3
Диаш
5
Геррейру
13
Перейра
10
Силва
16
Пицци
8
Фернандеш
7
Роналду
9
Силва
Остались в запасе
Люксембург
Португалия
12
Ральф Шон
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
17
Брума
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Эдер
ЦФ
0
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
5
Вахид Селимович
ЦЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Остались в запасе
17
Брума
ЛВ
21
Диогу Жота
ЛВ
12
Жозе Са
ВР
22
Бету
ВР
19
Мариу Руй
ЛЗ
6
Рубен Семеду
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Эдер
ЦФ
0
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Люксембург - Португалия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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