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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Англия
Косово - Англия: обзор матча 17 ноября 2019
Косово
17.11.2019, воскресенье, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 10 тур
0 : 4
Завершен
Англия
32'
Г. Уинкс
79'
Г. Кейн
83'
М. Рэшфорд
90+1'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Англия
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
М. Маунт
Пас отдал
Г. Кейн
83'
ГОЛ! 0:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Р. Стерлинг
79'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Желтая карточка
Б. Кололли
48'
32'
ГОЛ! 0:1!
Г. Уинкс
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
17
Бенжамин Кололли
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Англия
22
Ник Поуп
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Гарри Уинкс
ЦП
0
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Бесар Халими
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Джеймс Мэддисон
АП
17
Джейдон Санчо
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-2-1
1
Мурич
2
Хадергьонай
15
Войвода
3
Алити
13
Ррахмани
17
Кололли
14
Бериша
9
Целина
7
Рашица
21
Нухиу
4-1-2-2-1
22
Поуп
2
Александер-Арнольд
6
Магуайр
15
Мингс
3
Чилвел
4
Райс
11
Окслэд-Чемберлен
14
Уинкс
0
Хадсон-Одои
10
Стерлинг
9
Кейн
Остались в запасе
Косово
Англия
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
1
Самир Уйкани
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
17
Джейдон Санчо
ПВ
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Джеймс Мэддисон
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
1
Самир Уйкани
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
Остались в запасе
17
Джейдон Санчо
ПВ
1
Джордан Пикфорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
19
Мэйсон Маунт
АП
19
Джеймс Мэддисон
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Косово - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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