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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Украина
Сербия - Украина: обзор матча 17 ноября 2019
Сербия
17.11.2019, воскресенье, 17:00
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 10 тур
2 : 2
Завершен
Украина
9'
Д. Тадич (П)
56'
А. Митрович
32'
Р. Яремчук
90+3'
А. Беседин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Украина
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Беседин
Пас отдал
А. Ярмоленко
88'
Желтая карточка
Р. Яремчук
Желтая карточка
А. Коларов
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
56'
Желтая карточка
Н. Радоньич
34'
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Яремчук
Пас отдал
В. Цыганков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тадич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
14
Милан Родич
ЛЗ
4
Александар Коларов
ЛЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
15
Виктор Цыганков
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
21
Филип Джуричич
АП
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Украина
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
0
Сергей Болбат
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Владимир Шепелев
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
0
Артем Шабанов
ЦП
19
Артем Беседин
ЦФ
4-2-3-1
1
Райкович
4
Коларов
19
Максимович
4
Миленкович
14
Родич
6
Гудель
5
Максимович
10
Тадич
22
Льяич
7
Радоньич
9
Митрович
4-2-3-1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
16
Миколенко
5
Сидорчук
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Коваленко
15
Цыганков
9
Яремчук
Остались в запасе
Сербия
Украина
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
21
Филип Джуричич
АП
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
0
Сергей Болбат
ПЗ
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Владимир Шепелев
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
0
Артем Шабанов
ЦП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
4
Лука Миливойевич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
21
Филип Джуричич
АП
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Остались в запасе
0
Сергей Болбат
ПЗ
1
Юрий Панькив
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
3
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Владимир Шепелев
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
0
Артем Шабанов
ЦП
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Сербия - Украина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
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