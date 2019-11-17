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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Чехия
Болгария - Чехия: обзор матча 17 ноября 2019
Болгария
17.11.2019, воскресенье, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 10 тур
1 : 0
Завершен
Чехия
56'
В. Божиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Чехия
90'
+3
Желтая карточка
Я. Янкто
64'
Желтая карточка
О. Кудела
ГОЛ! 1:0!
В. Божиков
Пас отдал
К. Десподов
56'
Желтая карточка
Г. Костадинов
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Вандерсон
ЛВ
11
Марселиньо
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Петар Хубчев
Чехия
16
Ондрей Колар
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Петр Шевчик
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Карел Яролим
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
22
Александр Цветков
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
19
Мартин Долежал
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
3-5-2
3
Занев
4
Терзиев
15
Божиков
2
Попов
16
Малинов
9
Попов
7
Костадинов
11
Марселиньо
0
Вандерсон
11
Десподов
4-2-3
16
Колар
2
Кадержабек
17
Кудела
3
Челустка
18
Боржил
22
Соучек
21
Крал
8
Шевчик
8
Дарида
14
Янкто
Остались в запасе
Болгария
Чехия
13
Николай Михайлов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
22
Александр Цветков
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
Главный тренер
Петар Хубчев
12
Лукаш Масопуст
ПП
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
22
Александр Цветков
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
Остались в запасе
12
Лукаш Масопуст
ПП
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
6
Томаш Калас
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Главный тренер
Карел Яролим
Статистика матча Болгария - Чехия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
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0 : 2
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