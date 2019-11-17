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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Албания - Франция
Албания - Франция: обзор матча 17 ноября 2019
Албания
17.11.2019, воскресенье, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 10 тур
0 : 2
Завершен
Франция
9'
К. Толиссо
30'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Франция
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Дюбуа
26'
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
Э. Хюсай
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Толиссо
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
17
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Клаус Гясула
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Франция
16
Стив Манданда
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
Эмануэле Ндой
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-2-2
1
Бериша
17
Дермаку
5
Везели
6
Джимсити
3
Леньяни
4
Хюсай
8
Гясула
7
Баре
7
Манай
19
Балай
3-2-2-3
16
Манданда
3
Кимпембе
4
Варан
5
Лангле
24
Дюбуа
22
Менди
17
Сиссоко
12
Толиссо
22
Бен-Йеддер
9
Жиру
7
Гризманн
Остались в запасе
Албания
Франция
1
Томас Стракоша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
Эмануэле Ндой
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
Главный тренер
Кристиан Пануччи
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
0
Эмануэле Ндой
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Пануччи
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Албания - Франция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
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