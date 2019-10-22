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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Брентфорд
Суонси - Брентфорд: обзор матча 22 октября 2019
Суонси
22.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
30'
С. Бенрахма
36'
Д. Бидуэлл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Брентфорд
85'
Желтая карточка
П. Янссон
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
83'
Желтая карточка
К. Робертс
71'
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Бидуэлл
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
К. Мокоджо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
43
Берсант Целина
АП
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
4-2-2-1
28
Вудман
21
Бидуэлл
6
Родон
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
4
Фултон
6
Гримес
24
Айю
31
Дханда
17
Борха
4-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
17
Жанвье
18
Янссон
3
Генри
23
Нергор
15
Мокоджо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Суонси
Брентфорд
43
Берсант Целина
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Суонси - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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