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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Аталанта
Манчестер Сити - Аталанта: обзор матча 22 октября 2019
Манчестер Сити
22.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
5 : 1
Завершен
Аталанта
34'
С. Агуэро
38'
С. Агуэро (П)
58'
Р. Стерлинг
64'
Р. Стерлинг
69'
Р. Стерлинг
28'
Р. Малиновский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Аталанта
Желтая карточка
Н. Отаменди
90'
+2
Вторая желтая
Ф. Фоден
83'
Желтая карточка
Ф. Фоден
76'
ГОЛ! 5:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Марез
69'
ГОЛ! 4:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
И. Гюндоган
64'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
63'
ГОЛ! 3:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Фоден
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Агуэро
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
34'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Малиновский
10'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
Б. Менди
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
2-1-2-3-2
31
Эдерсон
23
Менди
2
Уокер
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
10
Агуэро
47
Фоден
3-3-2-2
95
Голлини
5
Масиелло
2
Толой
6
Джимсити
21
Кастань
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
72
Иличич
10
Гомес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Аталанта
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Манчестер Сити - Аталанта
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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