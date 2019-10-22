Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 22 октября 2019
Куинз Парк Рейнджерс
22.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
29'
Н. Уэллс
58'
Д. Хагилл
31'
Г. Пушкаш
74'
С. Бэлдок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Желтая карточка
Э. Эзе
90'
+5
Желтая карточка
Д. Хагилл
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
М. Миазга
74'
ГОЛ! 2:2!
С. Бэлдок
Пас отдал
Г. МакКлири
ГОЛ! 2:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Н. Уэллс
58'
56'
Желтая карточка
Э. Риномхота
31'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пушкаш
Пас отдал
О. Эджария
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
Э. Эзе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-2-3
3
Мэннинг
5
Кэмерон
22
Ранхель
37
Ляйстнер
10
Эзе
4
Сковен
5
Барбе
21
Уэллс
9
Хагилл
3-2-3-2
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
17
Идом
3
Миазга
3
Ричардс
8
Свифт
14
Эджария
4
Риномхота
47
Пушкаш
9
Бэлдок
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
1
Джо Ламли
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+