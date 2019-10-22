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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити: обзор матча 22 октября 2019
Шеффилд Уэнсдэй
22.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
43'
М. Луонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
Желтая карточка
С. Хатчинсон
90'
87'
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 1:0!
М. Луонго
43'
Желтая карточка
М. Луонго
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Шеффилд Уэнсдэй
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-1
25
Доусон
2
Йорфа
5
Хатчинсон
3
Рич
3
Фокс
40
Харрис
21
Луонго
10
Беннэн
2
Палмер
26
Флетчер
3-5-1
23
Федеричи
23
Батт
20
Картер-Викерс
12
Эдвардс
5
Этебо
7
Аллен
3
Уорд
6
Клукас
5
Ндиайе
9
Грегори
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити
20
Киран Ли
ОП
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
20
Киран Ли
ОП
28
Мозес Одубайо
ПЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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