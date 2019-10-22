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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Црвена Звезда
Тоттенхэм - Црвена Звезда: обзор матча 22 октября 2019
Тоттенхэм
22.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
5 : 0
Завершен
Црвена Звезда
9'
Г. Кейн
16'
Х. Сон
44'
Х. Сон
57'
Э. Ламела
72'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Црвена Звезда
83'
Желтая карточка
Н. Милунович
ГОЛ! 5:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
72'
ГОЛ! 4:0!
Э. Ламела
Пас отдал
С. Орье
57'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
44'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Э. Ламела
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Ламела
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
22
Марко Марин
АП
18
Тумане
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Тоттенхэм
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
50
Милан Павков
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
4
Дэвис
6
Санчес
14
Вертонген
92
Орье
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
7
Сон
8
Алли
9
Ламела
9
Кейн
4-4-1-1
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
77
Гобельич
19
Милунович
3
ван Ла Парра
18
Гарсия
87
Каньяс
10
Вулич
22
Марин
18
Тумане
Остались в запасе
Тоттенхэм
Црвена Звезда
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
4
Мирко Иванич
АП
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
4
Мирко Иванич
АП
1
Зоран Попович
ВР
18
Жандер
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Тоттенхэм - Црвена Звезда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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