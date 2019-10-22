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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Бавария
Олимпиакос - Бавария: обзор матча 22 октября 2019
Олимпиакос
22.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
23'
Ю. Эль-Араби
79'
Гильерме
34'
Р. Левандовски
62'
Р. Левандовски
75'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Бавария
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
89'
ГОЛ! 2:3!
Гильерме
79'
75'
ГОЛ! 1:3!
К. Толиссо
Желтая карточка
Р. Семеду
73'
71'
Желтая карточка
М. Нойер
62'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
50'
Желтая карточка
Т. Алькантара
34'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
К. Цимикас
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4-3-1-2
1
Са
21
Цимикас
35
Семеду
5
Мерья
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
41
Бухалакис
2
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
11
Поденсе
3-2-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
21
Эрнандес
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
11
Коутиньо
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Олимпиакос
Бавария
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Олимпиакос - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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