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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Динамо Загреб
Шахтер - Динамо Загреб: обзор матча 22 октября 2019
Шахтер
22.10.2019, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Загреб
16'
Е. Коноплянка
75'
Додо
25'
Д. Ольмо
60'
М. Оршич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо Загреб
ГОЛ! 2:2!
Додо
Пас отдал
А. Патрик
75'
64'
Желтая карточка
А. Адеми
63'
Желтая карточка
Э. Дилавер
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Оршич
Желтая карточка
С. Болбат
59'
Желтая карточка
А. Пятов
58'
Желтая карточка
А. Патрик
40'
25'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
М. Оршич
23'
Желтая карточка
Д. Перич
ГОЛ! 1:0!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Марлос
16'
7'
Желтая карточка
П. Стоянович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
31
Дентиньо
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Амер Гояк
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
22
Матвиенко
50
Болбат
27
Степаненко
22
Коноплянка
10
Патрик
10
Марлос
18
Мораес
11
Тайсон
4-3-2-1
25
Ливакович
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
55
Перич
22
Леовац
45
Адеми
6
Моро
66
Дилавер
20
Ольмо
99
Оршич
19
Гавранович
Остались в запасе
Шахтер
Динамо Загреб
17
Додо
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
10
Манор Соломон
ЛВ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
20
Изет Хайрович
ПВ
17
Лука Иванушец
АП
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Амер Гояк
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
17
Додо
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
10
Манор Соломон
ЛВ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
17
Лука Иванушец
АП
24
Даниэль Загорац
ВР
14
Амер Гояк
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Шахтер - Динамо Загреб
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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