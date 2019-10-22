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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Байер
Атлетико - Байер: обзор матча 22 октября 2019
Атлетико
22.10.2019, вторник, 19:55
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Байер
78'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Байер
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Р. Лоди
78'
Желтая карточка
Коке
54'
38'
Желтая карточка
К. Беллараби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-4-1-1
13
Облак
6
Лоди
18
Фелипе
20
Хименес
2
Триппьер
18
Парти
6
Коке
16
Эррера
8
Ньигес
10
Корреа
19
Коста
4-1-2-1-2
1
Градецки
8
Вайзер
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
38
Беллараби
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Атлетико
Байер
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Атлетико - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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