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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - ПСЖ
Брюгге - ПСЖ: обзор матча 22 октября 2019
Брюгге
22.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
0 : 5
Завершен
ПСЖ
7'
М. Икарди
61'
К. Мбаппе
63'
М. Икарди
79'
К. Мбаппе
83'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - ПСЖ
85'
Желтая карточка
Т. Менье
83'
ГОЛ! 0:5!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Э. Баланта
️️️️
Э. Соболь
80'
79'
ГОЛ! 0:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
М. Ритс
77'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Э. Деннис
76'
73'
Желтая карточка
М. Верратти
72'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Эррера
65'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Икарди
63'
ГОЛ! 0:3!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Замена
Д. Окереке
️️️️
Ш. Де Кетеларе
57'
52'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
33'
15'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Перси Тау
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Амаду Санья
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-3-3-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
15
Дели
23
Ритс
20
Ванакен
22
Мата
15
Дьятта
17
Де Кетеларе
10
Тау
17
Деннис
3-2-2-1-2
1
Навас
3
Силва
3
Кимпембе
5
Маркиньос
12
Менье
24
Бернат
6
Верратти
21
Эррера
11
Ди Мария
9
Икарди
13
Чупо-Мотинг
23
Соболь
3
Баланта
3
Баланта
23
Соболь
17
Деннис
17
Опенда
17
Опенда
17
Деннис
17
Де Кетеларе
29
Окереке
29
Окереке
17
Де Кетеларе
21
Эррера
22
Диалло
22
Диалло
21
Эррера
9
Икарди
5
Паредес
5
Паредес
9
Икарди
13
Чупо-Мотинг
10
Мбаппе
10
Мбаппе
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Брюгге
ПСЖ
20
Амаду Санья
ЦФ
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
20
Амаду Санья
ЦФ
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Брюгге - ПСЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Ян Брейдель
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