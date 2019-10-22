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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Кардифф
Миллуолл - Кардифф: обзор матча 22 октября 2019
Миллуолл
22.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
45'
Т. Брэдшоу
77'
Т. Брэдшоу
12'
Д. Уорд
57'
Д. Хойлетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Кардифф
Желтая карточка
Д. Купер
77'
ГОЛ! 2:2!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Й. Бедварссон
77'
65'
Желтая карточка
Д. Беннетт
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Л. Томлин
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
45'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Хойлетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Миллуолл
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Люк Стил
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-2-3
33
Биалковски
2
Ромео
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Купер
6
Уилльямс
17
Уоллес
8
Томпсон
17
Смит
48
О'Брайен
9
Брэдшоу
4-3-2
13
Этеридж
21
Пелтье
23
Моррисон
44
Флинт
12
Беннетт
30
Хойлетт
32
Роллс
7
Пак
17
Томлин
25
Уорд
Остались в запасе
Миллуолл
Кардифф
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Люк Стил
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Люк Стил
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Миллуолл - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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