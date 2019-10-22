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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Реал
Галатасарай - Реал: обзор матча 22 октября 2019
Галатасарай
22.10.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Реал
18'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Реал
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
90'
+4
Желтая карточка
Маркао
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Т. Куртуа
90'
+1
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
68'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Эден Азар
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
3-2-3-2
16
Муслера
23
Маркао
27
Люиндама
25
Мариано
5
Нагатомо
4
Донк
20
Бельханда
14
Сери
15
Н'Зонзи
8
Бабел
7
Андоне
4-1-3-1-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
10
Азар
8
Вальверде
8
Кроос
11
Родриго
9
Бензема
Остались в запасе
Галатасарай
Реал
7
Эмре Мор
ПВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Омер Байрам
ЛЗ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Галатасарай - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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