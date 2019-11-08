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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 08 ноября 2019
Ахмат
08.11.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
84'
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Егорычев
Замена
А. Мбенг
️️️️
А. Понсе
71'
70'
Замена
П. Бумаль
️️️️
А. Панюков
62'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Э. Бикфалви
Желтая карточка
А. Швец
61'
Замена
Е. Харин
️️️️
К. Михаляк
59'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Исмаэл
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-5-2
1
Городов
5
Мусалов
13
Семенов
4
Анхель
13
Гиголаев
21
Роши
88
Глушаков
0
Швец
11
Исмаэл
77
Михаляк
9
Понсе
4-1-2-1-2
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Поляков
33
Ароян
3
Меркулов
8
Августиняк
5
Егорычев
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
98
Ильин
11
Панюков
77
Михаляк
59
Харин
59
Харин
77
Михаляк
9
Понсе
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Понсе
11
Панюков
20
Бумаль
20
Бумаль
11
Панюков
10
Бикфалви
18
Кухарчик
18
Кухарчик
10
Бикфалви
5
Егорычев
88
Погребняк
88
Погребняк
5
Егорычев
Остались в запасе
Ахмат
Урал
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ахмат - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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