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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леганес
Реал Сосьедад - Леганес: обзор матча 08 ноября 2019
Реал Сосьедад
08.11.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Леганес
63'
М. Мерино
78'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леганес
90'
+7
Вторая желтая
К. Родригес
Желтая карточка
М. Мерино
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Р. Росалес
88'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
М. Брейтуэйт
86'
Желтая карточка
К. Омеруо
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Сальдуа
84'
78'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Р. Меса
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
78'
70'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
О. Родригес
Замена
Л. Сангалли
️️️️
А. Янузай
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
Пас отдал
А. Янузай
63'
57'
Желтая карточка
К. Родригес
46'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
38'
Желтая карточка
У. Бустинса
Желтая карточка
Н. Монреаль
19'
2'
Желтая карточка
Ресио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
3
Льоренте
24
Ле Норман
18
Монреаль
2
Сальдуа
23
Мерино
10
Оярсабаль
10
Порту
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
3-2-2-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
5
Бустинса
16
Росалес
22
Сиовас
13
Родригес
36
Ресио
16
Меса
14
Родригес
11
Арнайц
22
Брейтуэйт
24
Янузай
23
Сангалли
23
Сангалли
24
Янузай
2
Сальдуа
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Сальдуа
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
22
Брейтуэйт
24
Руйбаль
24
Руйбаль
22
Брейтуэйт
11
Арнайц
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
11
Арнайц
14
Родригес
9
Каррийо
9
Каррийо
14
Родригес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леганес
7
Андер Барренечеа
ЛВ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
3
Василий Кравец
ЛЗ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Реал Сосьедад - Леганес
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
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