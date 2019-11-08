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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Дняпро
Динамо Мн - Дняпро: обзор матча 08 ноября 2019
Динамо Мн
08.11.2019, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Дняпро
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Статистика матча Динамо Мн - Дняпро
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Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
СКА-1938
5 : 3
01.12.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Дняпро
2 : 1
24.11.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
3 : 0
08.11.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Дняпро
2 : 0
03.11.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Дняпро
0 : 1
30.10.2019
БАТЭ
Информация о матче
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