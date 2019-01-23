Дублер «Луча» нарушил ПДД на лишение прав и 133 тысячи штрафа, но заплатит 1600

Нападающий дубля белорусского «Луча» Илья Лухвич задержан за нарушение ПДД.

По информации Pressball, с апреля 2018 года футболист опубликовал девять видео с нарушением правил на Infiniti FX. Информацию о задержании и возбуждении уголовного дела 19-летнего игрока подтвердил его отец, экс-защитник сборной Беларуси Александр Лухвич.

Вчера, 22-го января, Лухвич-старший покинул пост тренера «Минска».

Согласно законодательству Беларуси, ГАИ может вынести постановление о нарушении ПДД не позднее двух месяцев после его совершения. С декабря Лухвич один раз нарушил правило парковки – штраф за это равен 1-2 базовым величинам (до 1570 российских рублей).

Издание TUT.by оценило сумму за все девять нарушений в 2 тысячи долларов (133000 рублей) штрафа и 7 лет лишения прав.

По информации БелТА, Илья Лухвич и его 18-летняя девушка Анастасия также обвиняются в мошенничестве, связанном с продажей мобильных телефонов.