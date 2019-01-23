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    Дублер «Луча» нарушил ПДД на лишение прав и 133 тысячи штрафа, но заплатит 1600

    Нападающий дубля белорусского «Луча» Илья Лухвич задержан за нарушение ПДД.

    По информации Pressball, с апреля 2018 года футболист опубликовал девять видео с нарушением правил на Infiniti FX. Информацию о задержании и возбуждении уголовного дела 19-летнего игрока подтвердил его отец, экс-защитник сборной Беларуси Александр Лухвич.

    Вчера, 22-го января, Лухвич-старший покинул пост тренера «Минска».

    Согласно законодательству Беларуси, ГАИ может вынести постановление о нарушении ПДД не позднее двух месяцев после его совершения. С декабря Лухвич один раз нарушил правило парковки – штраф за это равен 1-2 базовым величинам (до 1570 российских рублей).

    Издание TUT.by оценило сумму за все девять нарушений в 2 тысячи долларов (133000 рублей) штрафа и 7 лет лишения прав.

    По информации БелТА, Илья Лухвич и его 18-летняя девушка Анастасия также обвиняются в мошенничестве, связанном с продажей мобильных телефонов.

    Источник: Pressball

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    23.01.2019 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:30

      В голове опилки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 января 2019, 10:14

      Они еще и крокодила варят, да-да! Батька, всеки по самые поми... картофелины! ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 января 2019, 23:42

      19-ти летний на Инфинити-этим всё сказано)))

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