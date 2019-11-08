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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Тамбов (мол)
Ростов (мол) - Тамбов (мол): обзор матча 08 ноября 2019
Ростов (мол)
08.11.2019, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 0
Завершен
Тамбов (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ростов (мол) - Тамбов (мол)
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
0 : 0
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Химки (мол)
7 : 2
27.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Урал (мол)
0 : 0
23.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Тамбов (мол)
0 : 3
19.05.2021
Уфа (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
12.05.2021
Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Мастер-Сатурн
2 : 4
05.05.2021
Тамбов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Тамбов (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
«Тамбов» продолжит сезон в молодежном первенстве. Клуб снялся с турнира во вторник
2021.02.20 17:51
В молодежке «Тамбова» коронавирусом заразились четыре человека
2020.10.21 13:11
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
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