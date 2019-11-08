Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 08 ноября 2019
Ницца
08.11.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
27'
П. Лис-Мелу
49'
Д. Бриан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
73'
Желтая карточка
Мешер
Желтая карточка
Данте
56'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бриан
ГОЛ! 1:0!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Ю. Аталь
27'
22'
Желтая карточка
В. Йованович
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
19
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
4-1-2-1-2
44
Бенитес
20
Аталь
29
Эрейе
4
Данте
34
Н'Соки
15
Данило
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
96
Унас
9
Дольберг
37
Ганаго
4-2-1-3
56
Костиль
6
Косиельни
17
Мешер
33
Йованович
23
Бенито
94
Отавио
14
Чуамени
40
Камано
7
Бриан
12
де Превилль
16
У-Джо
Остались в запасе
Ницца
Бордо
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
19
Тома Башич
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Ницца - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Ницца
Бордо
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+