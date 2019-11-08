Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Касымпаша
Фенербахче - Касымпаша: обзор матча 08 ноября 2019
Фенербахче
08.11.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Касымпаша
6'
В. Мурики (П)
44'
В. Мурики (П)
59'
С. Азиз
56'
С. Бен Юссеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Касымпаша
Красная карточка
М. Исла
72'
Желтая карточка
В. Мурики
69'
ГОЛ! 3:1!
С. Азиз
Пас отдал
Т. Чигерчи
59'
56'
ГОЛ! 2:1!
С. Бен Юссеф
45'
+2
Желтая карточка
А. Кара
45'
Вторая желтая
К. Хафез
45'
Желтая карточка
К. Хафез
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Мурики
44'
Желтая карточка
С. Азиз
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Мурики
6'
Желтая карточка
В. Мозес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Занка
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Касымпаша
99
Фатих Озтюрк
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Занка
33
Али Калдырым
4
Азиз
22
Исла
38
Чигерчи
14
Густаво
11
Туфан
11
Мозес
10
Родригеш
19
Мурики
3-2-1
99
Озтюрк
15
Хафез
13
Бен Юссеф
10
Эрдоган
35
Кара
90
Попов
55
Койта
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливье Веньо
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+