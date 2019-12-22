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Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Уотфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 декабря 2019
Уотфорд
22.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
50'
И. Сарр
54'
Т. Дини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
К. Кэткарт
90'
+2
Замена
И. Саксесс
️️️️
И. Сарр
87'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Э. Капу
77'
72'
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Мактоминей
Замена
Н. Чалоба
️️️️
А. Дукуре
69'
64'
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Лингард
58'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Джеймс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Дини
54'
Желтая карточка
А. Дукуре
51'
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
Пас отдал
К. Кабаселе
50'
38'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
Э. Капу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
64
Хуан Мата
АП
4-1-2-1-2
12
Фостер
20
Кэткарт
5
Мариаппа
27
Кабаселе
17
Фемения
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
7
Сарр
10
Деулофеу
14
Дини
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
7
Фред
8
Мактоминей
7
Джеймс
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
6
Дукуре
15
Чалоба
15
Чалоба
6
Дукуре
6
Капу
37
Перейра
37
Перейра
6
Капу
7
Сарр
90
Саксесс
90
Саксесс
7
Сарр
7
Джеймс
11
Гринвуд
11
Гринвуд
7
Джеймс
77
Лингард
8
Погба
8
Погба
77
Лингард
8
Мактоминей
64
Мата
64
Мата
8
Мактоминей
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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