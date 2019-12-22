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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 22 декабря 2019
Утрехт
22.12.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 2
Завершен
Фейеноорд
17'
Д. Хогма
50'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Фейеноорд
Желтая карточка
В. Янссен
86'
Красная карточка
Д. Хогма
79'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
62'
61'
Желтая карточка
Л. Фер
50'
ГОЛ! 1:1!
Й. Торнстра
ГОЛ! 1:0!
Д. Хогма
Пас отдал
А. Махер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Яссин Аюб
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
3-1-3
2
ван дер Маарел
4
Хогма
2
Клайбер
8
ван Овереем
14
Янссен
86
Густафсон
6
Махер
1-2-1-1
1
Вермеер
31
Боттегин
8
Фер
21
Торнстра
23
Бергейс
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Яссин Аюб
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Давид Йенсен
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Яссин Аюб
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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