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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 22 декабря 2019
Тоттенхэм
22.12.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Челси
12'
Виллиан
45+4'
Виллиан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
80'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
80'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
С. Аспиликуэта
78'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Я. Вертонген
74'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Л. Моура
74'
68'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
67'
Красная карточка
Х. Сон
62'
Желтая карточка
М. Сиссоко
58'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Дайер
46'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Виллиан
Желтая карточка
П. Газзанига
45'
+3
43'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
Д. Алли
43'
31'
Желтая карточка
К. Зума
12'
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Пас отдал
М. Ковачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
3-3-1-2-1
13
Кепа
22
Рюдигер
4
Зума
23
Томори
3
Аспиликуэта
91
Канте
3
Алонсо
8
Ковачич
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
7
Моура
3
Роуз
3
Роуз
7
Моура
14
Вертонген
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
14
Вертонген
15
Дайер
24
Эриксен
24
Эриксен
15
Дайер
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
3
Аспиликуэта
33
Джеймс
33
Джеймс
3
Аспиликуэта
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
20
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
13
Михел Ворм
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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