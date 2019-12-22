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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
Кайсериспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 22 декабря 2019
Кайсериспор
22.12.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Истанбул Башакшехир
38'
А. Кравец
5'
М. Лопеш (АГ)
90+3'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Алексич
Пас отдал
М. Топал
81'
Желтая карточка
Э. Кривелли
75'
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
М. Лопеш
65'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Кравец
38'
Желтая карточка
А. Абденнур
28'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
2-1-1-1
1
Лунг
5
Абденнур
21
Джа-Джедже
13
Лопеш
23
Ринстра
11
Кравец
4-2-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
21
Текдемир
80
Кайсара
3
Клиши
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
27
Кривелли
Остались в запасе
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
25
Хакан Арикан
ВР
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Кайсериспор - Истанбул Башакшехир
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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